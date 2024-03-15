Ракетные удары по Одессе: количество погибших еще больше возросло

Российские террористы унесли жизни двух десятков мирных жителей и людей, оказывавших им помощь.

В результате коварного двойного удара ракетами, нанесенного российскими террористами в пятницу, 15 марта, по городу Одессе, погибли уже 20 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Количество погибших в результате вражеского ракетного удара по Одессе возросло до 20 человек", — говорится в сообщении.

Ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщал о 16 погибших. Также, по его словам, 55 человек находились в больнице, 10 из них — в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, во время объявленной в области воздушной тревоги, продолжавшейся с 11:01 до 11:47, в Одессе раздались взрывы.

Местные власти сообщили, что россияне ударили ракетами по Одессе. Сначала информировали, что в результате российской атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь.

Впоследствии в Одессе стремительно возросло количество погибших в результате ударов баллистики. По состоянию на 14:00 было известно о 14 жертвах удара и 46 раненых, среди которых семеро спасателей.

Напомним, спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что враг применил террористическую тактику во время этого двойного удара по Одессе.

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