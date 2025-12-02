Ракетные удары по России: способна ли Украина запугать агрессора критическим ущербом

Ракетный удар по России

Фактор взаимного устрашения мог бы играть очень серьезную роль в войне с Россией, если бы у Украины были ракеты в нужных количествах нужного качества.

Такое мнение высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA.

У Украины есть своя ракетная программа, есть совместные программы с европейцами, но этого явно недостаточно, чтобы достичь паритета. Отвечая на вопрос, насколько это критично и для нашей страны, и для Европы, Шарп сказал, что он не употреблял бы термин «паритет».

«Дело не в том, сколько у тебя ракет, сколько у противника. Сначала нужно, чтобы у тебя было количество и качество ракет с определенными тактико-техническими характеристиками, удовлетворяющими определенные минимальные задачи, которые ты ставишь. Сейчас можно констатировать, что у Украины нет ни количественно, ни качественно такого количества дальнобойных ракет, будь то крылатые или баллистические, — я имею в виду дальность на многие сотни километров, тысячу и более, — которые позволили бы наносить России критический ущерб, а не просто болезненные „уколы“, — сказал он.

По словам эксперта, важен фактор взаимного запугивания.

«Если у тебя много эффективных и качественных средств дальнего поражения, например баллистических крылатых ракет, то противник понимает, какую цену ему придется заплатить за удары по запалу, и, возможно, для противника цена окажется неподъемной», — отметил он.

И здесь этот фактор взаимного устрашения, по мнению Шарпа, мог бы играть очень серьезную роль, если бы у Украины были ракеты в нужных количествах нужного качества.

Эксперт объяснил, почему российские ракеты представляют угрозу, но в то же время отметил, что недооценивать НАТО не стоит.

«Что касается Европы, то она не воюет. Что для нее эти ракеты? Если будет война, будут другие происшествия. В плане угрозы — да, российские ракеты, беспилотники представляют для Европы угрозу, но Европа имеет, если мы говорим в целом, у блока НАТО столько средств против России, причем эффективных, что России и не снились. Не стоит недооценивать возможности блока НАТО», — сказал он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что цифра в 2500 баллистических и крылатых ракет в год, якобы производимая Россией, вызывает у него интуитивные сомнения.

«Что касается количества российских ракет, то оно, безусловно, довольно внушительно, хотя озвучиваемые в последние дни цифры — 2500 баллистических и крылатых ракет в год, которые якобы производит Россия, — лично у меня на интуитивном уровне вызывают определенные сомнения. У меня на этот счет нет никаких доказательств, но я думаю, что все-таки реальные цифры несколько меньше», — подытожил он.

Напомним, компания Fire Point, разработчик ракеты «Фламинго», значительно наращивает объемы производства. По словам технического директора компании Ирины Терех, сейчас они производят 50 ракет в месяц.