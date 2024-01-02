Ракетные удары по Украине: обозреватель предположил, насколько часто РФ может наносить их

Не следует забывать, что ракеты наш враг производит постоянно.

Россия возобновила нанесение ракетных ударов по Украине, поэтому украинцев интересует, как часто враг может это делать. Но здесь вопрос задан не совсем корректно.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Есть два варианта

По словам обозревателя, российские оккупанты могут в дальнейшем использовать два сценария ударов:

Продолжить массированные удары комбинированной компонентой, как и в прошлые дни, но в таком случае их ресурс иссякнет уже через 4-5 такого уровня интенсивности ударов.

"При этом с учетом использования авиационной и впоследствии морской компоненты для ударов паузы между этими ударами составят 72 часа и более, которые растут по мере истощения", – пояснил Коваленко.

2. Вернуться к маю-июню 2023 года, когда наносили удары ограниченным боекомплектом, по 15, 20, 30 ракет, но практически каждую ночь или каждые 2-3 дня.

"В таком случае, нынешнего потенциала им может хватить от 10 (максимум – 30 ракет) до 20 (по меньшей мере – 15 ракет) ударов. То есть, если они перейдут на минимальный показатель БК, то выведут системность ударов до полутора месяцев с периодичностью 48 часов", – отмечает обозреватель.

Не следует забывать и о том, что РФ поставила ракеты на серийное производство. Это происходит непрерывно.

"С другой стороны, не думаю, что они будут настолько истощать свой боекомплект, а это значит, что даже при использовании сценария с минимальным БК их потенциал не сможет вытянуть системность больше, чем в мае – июне 2023 года. Ресурса не хватит", – подытожил Коваленко. .

Напомним, 2 января РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. К сожалению, погибли по меньшей мере 5 человек.

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