Ракетные удары по Украине: в Минобороны РФ сделали циничное заявление

Силы ПВО отразили самую массированную атаку с воздуха.
Российские войска, 29 декабря, нанесли массированный удар по территории Украины. В результате обстрелов погибли и ранены.
В Минобороны России циничного отреагировали на атаку по Украине.
Там заявили, что через неделю на территории Украины нанесено 50 группировок и один массированный удар высокоточным вооружением и беспилотниками
"Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, заявлены в министерстве", — говорится в сообщении.
Что известно об атаке по Украине.
Российская Федерация снова устроила массированный обстрел Украины и запустила крылатые ракеты по мирным городам. Первые сообщения о том, что ВС РФ осуществила запуски воздушных целей, появились еще в 6:34. В областях, где была объявлена воздушная тревога, фиксировалась ракетная опасность.
Президент Зеленский заявил, что в ходе массированных ракетных ударов 29 декабря РФ выпустила по Украине около 110 ракет.
В настоящее время известно о 12 погибших и 75 раненых.
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