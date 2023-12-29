Ракетные удары по Украине: в Минобороны РФ сделали циничное заявление

Российские войска, 29 декабря, нанесли массированный удар по территории Украины. В результате обстрелов погибли и ранены.

В Минобороны России циничного отреагировали на атаку по Украине.

Там заявили, что через неделю на территории Украины нанесено 50 группировок и один массированный удар высокоточным вооружением и беспилотниками

"Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, заявлены в министерстве", — говорится в сообщении.

Что известно об атаке по Украине.

Российская Федерация снова устроила массированный обстрел Украины и запустила крылатые ракеты по мирным городам. Первые сообщения о том, что ВС РФ осуществила запуски воздушных целей, появились еще в 6:34. В областях, где была объявлена воздушная тревога, фиксировалась ракетная опасность.

Президент Зеленский заявил, что в ходе массированных ракетных ударов 29 декабря РФ выпустила по Украине около 110 ракет.

В настоящее время известно о 12 погибших и 75 раненых.

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