Ракетные удары по Украине: в "Укрзализныце" сообщили о задержке поездов

Большинство поездов не отстают от графика.

В связи с произошедшими утром 31 октября ракетными обстрелами армией РФ в Украине задерживается ряд поездов. Известно, что 80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают двигаться по графику.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры, есть обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение", — говорится в сообщении.

Сейчас с задержкой в более 30 минут движется поезд №81/82 Киев – Ужгород.

Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов:

№712 Киев — Краматорск;

№732 Киев — Днепр.

За задержками можно следить на https://uz-vezemo.com/

Напомним, в понедельник, 31 октября, утром вся Украина "покраснела". Оккупанты ударили по объектам инфраструктуры в разных регионах Украины. Взрывы прогремели в Винницкой, Киевской, Черкасской областях, а также в Харькове.

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