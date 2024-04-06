Ракетные удары по Запорожью: погибли четыре человека

Также ночью область атаковали дроны.
Армия РФ накануне днем и ночью 5 апреля нанесла ракетные удары по Запорожью. В результате атаки днем четыре человека погибли, а 25 — ранены. Ночью обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Вторые сутки враг массированно атакует Запорожье. Утром россияне направили на город ракеты. Предварительно, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, в результате обстрелов повреждены промышленные предприятия.
Кроме того, во время ночной дроновой атаки силами противовоздушной обороны уничтожены три ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Как сообщалось, накануне днем в Запорожье прогремели взрывы. оккупанты ударили ракетами по городу. Впоследствии оккупанты устроили снова. Сообщалось о двух жертвах обстрела.