Ракетным ударом по Одессе поврежден знаменитый памятник архитектуры: фото

В результате вражеской атаки по центру Одессы пострадали две женщины.

Ракетный удар российских террористов по центральной части города Одессы повредил знаменитый памятник архитектуры — гостиницу "Бристоль".

Фото с места разрушений опубликовал начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Он уточнил, что в результате вражеской атаки по центру Одессы пострадали две женщины. Оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Олег Кипер / Одесская ОВА

Ранее Олег Кипер сообщил, что в результате обстрела пострадала сотрудница гостиницы.

В результате российского ракетного удара пострадала гостиница "Бристоль" в Одессе / Фото: Олег Кипер / Одесская ОВА

Речь идет о пятизвездочной гостинице "Бристоль", которая получила серьезные повреждения после обстрела.

Фото: Олег Кипер / Одесская ОВА

Этот памятник архитектуры был построен в Одессе в 1898–1899 годах по проекту архитекторов Александра Бернардацци и Адольфа Минкуса. Во время реконструкции, которая завершилась в 2010 году, отель был восстановлен до его исторического облика.

Напомним, момент ракетного удара российских террористов по Одессе попал на видео.

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