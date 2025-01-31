Ракетным ударом по Одессе поврежден знаменитый памятник архитектуры: фото

В результате вражеской атаки по центру Одессы пострадали две женщины.
Ракетный удар российских террористов по центральной части города Одессы повредил знаменитый памятник архитектуры — гостиницу "Бристоль".
Фото с места разрушений опубликовал начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
Он уточнил, что в результате вражеской атаки по центру Одессы пострадали две женщины. Оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Ранее Олег Кипер сообщил, что в результате обстрела пострадала сотрудница гостиницы.
Речь идет о пятизвездочной гостинице "Бристоль", которая получила серьезные повреждения после обстрела.
Этот памятник архитектуры был построен в Одессе в 1898–1899 годах по проекту архитекторов Александра Бернардацци и Адольфа Минкуса. Во время реконструкции, которая завершилась в 2010 году, отель был восстановлен до его исторического облика.
Напомним, момент ракетного удара российских террористов по Одессе попал на видео.
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