"Ракетный и дроновый террор не сойдет России с рук": Зеленский сделал заявление после вражеских ударов

Обстрел РФ

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Утром 9 сентября российский беспилотник попал в жилую многоэтажку в Киеве. В результате атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Какие последствия обстрелов

По его словам, спасатели оперативно потушили пожар дома.

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Ночью русские войска также атаковали Одесскую область. Попадание зафиксировали в районе международного пункта пропуска «Старокозачее» на границе с Молдовой. Из-за повреждения его работу временно приостановили.

В результате удара два человека погибли, еще трое получили ранения. Спасатели эвакуировали 16 человек.

«Мои соболезнования родным и близким погибших», — отметил Зеленский.

Последствия российской атаки также ликвидируют в Днепре, Николаеве, Запорожье, Харьковской, Житомирской и Киевской областях.

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Президент подчеркнул, что международная реакция на ежедневные российские удары остается недостаточной.

«Москва не должна войти в зиму с пониманием, что ракетный и дроновый террор сойдет ей с рук просто так», — заявил Зеленский.

Он призвал партнеров усиливать санкционное давление на Россию и поддержку Украины.

«Агрессию нужно останавливать здесь и сейчас, чтобы она не распространялась дальше», — подчеркнул президент.

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Напомним, российские войска третьи сутки подряд атакуют Киевщину. За последние сутки два человека погибли, семеро получили ранения, среди них двое детей. Последствия ударов были зафиксированы в пяти районах области. Больше разрушений: на Бучанщине, где повреждены восемь частных домов, складские и производственные помещения, три автомобиля. Там четыре человека пострадали, еще двое погибли. Также повреждения есть на Броварщине, Белоцерковщине, Обуховщине и Бориспольщине. Всего в области поврежден 31 объект, в том числе 11 частных домов, две многоэтажки, производственные и складские помещения и 12 автомобилей.

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