Ракетный обстрел Днепра: остановлено движение общественного транспорта по Амурскому мосту и под ним

Ракетный обстрел Днепра: остановлено движение общественного транспорта по Амурскому мосту и под ним

В Днепре после российского ракетного удара 4 апреля временно остановили движение общественного транспорта по Амурскому (Старому) мосту и троллейбуса под ним. По состоянию на 10:00 5 апреля движение возобновлено.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта городского совета.

Так, приостановлена работа троллейбусов № 2, 3, 15 и трамваев № 6, 9.

Автобусные маршруты едут в объезд через Кайдакский и Центральный мосты.

Напомним, вечером 4 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по Днепру. Одна попала в объект транспортной инфраструктуры, вторую — сбили силы ПВО. По состоянию на утро в Днепропетровской области все спокойно, ночь прошла с тревогой, но без обстрелов.

Днепропетровская областьстала центром приема беременных из "горячих" регионов

Читайте также: