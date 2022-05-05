Ракетный обстрел Днепра: остановлено движение общественного транспорта по Амурскому мосту и под ним

В Днепре после российского ракетного удара 4 апреля временно остановили движение общественного транспорта по Амурскому (Старому) мосту и троллейбуса под ним. По состоянию на 10:00 5 апреля движение возобновлено.
Об этом сообщили в Департаменте транспорта городского совета.
Так, приостановлена работа троллейбусов № 2, 3, 15 и трамваев № 6, 9.
Автобусные маршруты едут в объезд через Кайдакский и Центральный мосты.
Напомним, вечером 4 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по Днепру. Одна попала в объект транспортной инфраструктуры, вторую — сбили силы ПВО. По состоянию на утро в Днепропетровской области все спокойно, ночь прошла с тревогой, но без обстрелов.
Читайте также: