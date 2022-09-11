Ракетный обстрел Днепра россиянами: стало известно о состоянии пострадавшего мужчины

Россия нанесла ракетные обстрелы по центру Днепра.
В результате серьезно пострадал 72-летний охранник одного из поврежденных построек. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
О том, в каком состоянии мужчина говорится в публикации паблика "Днепр областной".
Как сообщили врачи, у пострадавшего ранения кишечника и брюшной полости. Множественные ранения туловища.
Пострадавшего прооперировали, операция длилась более 3 часов. Из тела мужчины достали обломки кирпича, стекла, пенопласта.
Сейчас 72-летний пенсионер находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи пока не делают никаких прогнозов.
Напомним, в Сумской области раздавались минометные взрывы.
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