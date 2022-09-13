Ракетный обстрел Днепра: в больнице скончался тяжелораненый мужчина

Из-за российской атаки по центральной части Днепра серьезно пострадал 71-летний мужчина. Несколько дней медики боролись за его жизнь, но пенсионер скончался.

Об этом 13 сентября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Медики несколько дней боролись за его жизнь, но… Соболезнования родным. Смерть врагам, которые целятся в невинных людей", — говорится в сообщении Резниченко.

Кстати, россияне попали прямо в центр города и полностью разрушили торговый центр, местный рынок, магазины. Повреждены около 50 жилых домов и авто местных жителей. Обломками сильно ранило охранника местного рынка, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, враг в ночь на 13 сентября шесть раз ударил по Никопольскому району Днепропетровской области из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате были повреждены 16 многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы. Масштабы повреждений уточняются.

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