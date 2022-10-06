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Ракетный обстрел Хмельницкой области: в ОВА показали фото и видео последствий вражеского удара

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Ракетный обстрел Хмельницкой области: в ОВА показали фото и видео последствий вражеского удара

фото/Хмельницкая ОВА

На месте попадания ракеты образовалась большая воронка.

Утром 6 октября, около 06:00, российские войска обстреляли двумя ракетами Шепетовский район Хмельницкой области. Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Другая – на пустыре.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий показал последствия обстрела.

На фото и видео можно заметить огромные воронки на месте попадания ракет.

Как ранее рассказал глава области, одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Разрушений инфраструктуры и пожаров нет.

Вторая ракета упала на пустырь, в результате чего некоторые окрестные дома получили незначительные повреждения. Также произошла остановка поезда, потому что от ракетного удара дерево упало на железнодорожные пути. Движение поезда возобновлено в 09:00.

фото/Хмельницкая ОВА / ©
фото/Хмельницкая ОВА

К счастью, погибших и пострадавших нет.

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Дата публикации
Просмотры
1580
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