Ракетный обстрел Хмельницкой области: в ОВА показали фото и видео последствий вражеского удара

На месте попадания ракеты образовалась большая воронка.
Утром 6 октября, около 06:00, российские войска обстреляли двумя ракетами Шепетовский район Хмельницкой области. Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Другая – на пустыре.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий показал последствия обстрела.
На фото и видео можно заметить огромные воронки на месте попадания ракет.
Как ранее рассказал глава области, одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Разрушений инфраструктуры и пожаров нет.
Вторая ракета упала на пустырь, в результате чего некоторые окрестные дома получили незначительные повреждения. Также произошла остановка поезда, потому что от ракетного удара дерево упало на железнодорожные пути. Движение поезда возобновлено в 09:00.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
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