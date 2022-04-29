Ракетный обстрел Киева оккупантами: четырех жителей дома госпитализировали

Вечером 28 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по Киеву: попадания были в Шевченковском районе.
В результате ракетных обстрелов жилого дома в Шевченковском районе пострадали десять человек. Четыре человека были госпитализированы.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Отмечается, что утром 29 апреля дорожники начали уборку у дома.
"Городские власти призывают киевлян быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
В КГГА напомнили, что поезда метро на время воздушной тревоги приостанавливают движение по наземному участку на "красной" линии, а на "зеленой" – не курсируют через Южный мост. Подземные станции метро продолжают круглосуточно работать, как укрытие.
Напомним, 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар в Шепетовском районе Хмельницкой области. Россияне попали в один из инфраструктурных объектов региона. Пожар ликвидирован, последствия попадания ликвидируются. К счастью, жертв нет.
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