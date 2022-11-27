Ракетный обстрел Кривого Рога: зафиксированы "прилеты" в критическую транспортную инфраструктуру

В Кривом Роге утром раздались взрывы.
Кривой Рог подвергся ракетной атаке со стороны РФ.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В Кривом Роге сегодня, 27 ноября, утром раздались взрывы. Это произошло до объявления воздушной тревоги.
"У нас "прилеты" в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения. Все детали выясняются", — сообщил Резниченко.
Напомним, что российские оккупанты ракетами С-300 атаковали утром, 27 ноября, Запорожскую область. В результате атаки горела территория одного из местных агропредприятий.
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