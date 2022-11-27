Ракетный обстрел Кривого Рога: зафиксированы "прилеты" в критическую транспортную инфраструктуру

Кривой Рог подвергся ракетной атаке со стороны РФ.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Также читайте Вражеские захватчики всю ночь терроризировали Днепропетровщину: 6 семей остались без домов

В Кривом Роге сегодня, 27 ноября, утром раздались взрывы. Это произошло до объявления воздушной тревоги.

"У нас "прилеты" в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения. Все детали выясняются", — сообщил Резниченко.

Напомним, что российские оккупанты ракетами С-300 атаковали утром, 27 ноября, Запорожскую область. В результате атаки горела территория одного из местных агропредприятий.

Читайте также: