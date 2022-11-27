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Ракетный обстрел Кривого Рога: зафиксированы "прилеты" в критическую транспортную инфраструктуру

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
4934
Время на прочтение
1 мин
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Ракетный обстрел Кривого Рога: зафиксированы "прилеты" в критическую транспортную инфраструктуру

Фото: Associated Press

В Кривом Роге утром раздались взрывы.

Кривой Рог подвергся ракетной атаке со стороны РФ.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Кривом Роге сегодня, 27 ноября, утром раздались взрывы. Это произошло до объявления воздушной тревоги.

"У нас "прилеты" в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения. Все детали выясняются", — сообщил Резниченко.

Напомним, что российские оккупанты ракетами С-300 атаковали утром, 27 ноября, Запорожскую область. В результате атаки горела территория одного из местных агропредприятий.

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Дата публикации
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4934
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