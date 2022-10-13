Ракетный обстрел Украины: почему РФ выбрала целями объекты энергетической инфраструктуры и чем это грозит Европе

Россия хочет и дальше шантажировать Европу энергоресурсами, а для этого лишает Украину возможности транспортировать энергетику в страны ЕС.

Об этом ТСН.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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По его мнению, массированные ракетные обстрелы Украины Россией 10, 11 октября никак не связаны с назначением командовать войной против Украины Сергея Суровикина. Назначение Суровикина состоялось 8 октября, а ракетные обстрелы, по сообщениям украинской разведки, планировались еще в начале месяца.

"Но здесь есть еще более интересные факты. 5 октября Россия и Саудовская Аравия принимают решение об ограничении добычи нефти до 2 млн баррелей в сутки. Это беспрецендентный шаг, свидетельствующий о том, что РФ удалось определенным образом решить вопрос дальнейшего энергетического шантажа стран Запада и в первую очередь стран ЕС. Далее, давайте обратим внимание еще на одно интересное совпадение. Почему собственно ракетный обстрел не связан с назначением Суровикина или с событиями вокруг Крымского моста. Ситуация по "легализации" Запорожской АЭС. До 10 октября Россия пыталась показать этот процесс — переход украинской собственности в подчинение Российской Федерации. Кроме того, если мы посмотрим на работу ЗАЭС — она полностью прекращена. АЭС", – говорит эксперт.

Он отмечает, что неслучайно целью российских оккупантов стали именно объекты энергетической критической инфраструктуры. После них украинская сторона заявила о прекращении экспорта украинской электроэнергии в страны ЕС. Именно он позволял странам ЕС диверсифицировать зависимость от поставок российского газа и, соответственно, нефти.

"Отсутствие украинского электричества — это дополнительное давление на страны Европы накануне отопительного сезона. Даже не говорится о срыве отопительного сезона внутри самой Украины. Давайте посмотрим на дальнейшее развитие событий. 12 октября проходит встреча президентов Турции и России, на которой будут решаться вопросы урегулирования ситуации в "Украина по российскому сценарию. Будет предложена так называемая "дорожная карта" — крупное соглашение с США и странами ЕС. Речь идет о том, что РФ на международном уровне пытается протиснуть тезис о том, что о судьбе Украины будут договариваться без самой Украины. Это — неслучайно". То есть можем говорить о том, что ракетный обстрел 10-11 октября носит многовекторный характер", — говорит Дмитрий Снегирев.

По его мнению, из последних событий вырисовываются три цели, которые Россия ставила, обстреливая энергетические объекты Украины.

"Первое – энергетическое давление на страны Европы. Тогда под вопросом будет решение ЕС об ограничении цены на российскую нефть. Учитывая ситуацию, странам Запада будет сложно решить вопрос дальнейшей блокировки цены на нефть и возможности энергетического диктата со стороны РФ.

Второй – это вопрос блокирования экспорта украинской энергии.

Третье – срыв отопительного сезона непосредственно в Украине. Потому что неслучайно целями дронов-камикадзе и ракет стали 11 объектов энергетической инфраструктуры. Россия продолжает тактику даже не ядерного, а энергетического шантажа Украины", — резюмировал эксперт.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

В течение 10-11 октября российские оккупанты массированно обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Украины. Из-за возникших проблем с энергоснабжением во многих городах Украины. В частности, в Киеве 11 октября начались веерные отключения электроснабжения.

Также в результате обстрелов РФ энергетической инфраструктуры Львовщины председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о возможных веерных отключениях.

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