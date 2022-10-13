"Ракетный обстрел РФ — привлечение Украины к миру": представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях

Ракетными обстрелами Путин пытается вынудить украинское руководство сесть за стол переговоров.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСH.ua рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях, правозащитник, профсоюзный и общественный деятель Украины Павел Лысянский.

"Я считаю, что ракетный обстрел РФ — это привлечение Украины к миру. Таково влияние, чтобы она села за стол переговоров на условиях РФ. Во вторых, испугать местное население, чтобы оно потребовало от президента Владимира Зеленского искать пути к переговорам с РФ. Ну и третье, это удары по теплоэлектростанциям, чтобы у нас не было электроэнергии, чтобы мы на себе почувствовали, как оно в условиях войны остаться еще и без света. Я считаю, что таким образом было привлечение Украины к переговорам, больше ничего логике не поддается", — сказал Павел Лысянский.

Ракетные удары по ТЭС

Напомним, что 10-11 октября в Украине была масштабная воздушная тревога во всех областях Украины. Она длилась более 5 часов. Атака России на энергосистему Украины стала самой большой с начала полномасштабного вторжения. Обстрелы подверглись критическим энергетическим объектам инфраструктуры.

Так, 10 октября кафиры атаковали Бурштынскую ТЭС. Там возник пожар. Во вторник, 11 октября, РФ атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина получила 550 млн. евро на восстановление энергетической инфраструктуры.

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