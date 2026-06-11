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Ракетный обстрел Украины, Иран закрыл Ормузский пролив: главные новости ночи 11 июня 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 июня 2026 года:
Враг нанес массированный удар баллистике по большому областному центру Читать далее –>
США начали наносить новые удары по Ирану Читать далее –>
Иран заявил о закрытии Ормузского пролива: США опровергают Читать далее –>
Россия атаковала большой областной центр: прозвучала серия взрывов Читать далее –>
Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
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