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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2869
Время на прочтение
1 мин

Ракетный обстрел Украины, Иран закрыл Ормузский пролив: главные новости ночи 11 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Ормузский пролив

Ормузский пролив / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 июня 2026 года:

  • Враг нанес массированный удар баллистике по большому областному центру Читать далее –>

  • США начали наносить новые удары по Ирану Читать далее –>

  • Иран заявил о закрытии Ормузского пролива: США опровергают Читать далее –>

  • Россия атаковала большой областной центр: прозвучала серия взрывов Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
2869
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