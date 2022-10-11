Ракетный обстрел Украины: стало известно количество российских ракет, которые ПВО сбила днем 11 октября

В Украине силы ПВО сбили более десятка вражеских ракет, которыми РФ атаковала объекты критической инфраструктуры.

Россия второй день подряд атаковала территорию Украины ракетами. Большинство из них сбили силы ПВО.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Украинская ПВО сегодня сбила 14 ракет", — сказал Юрий Игнат.

Известно, что 2 крылатых ракеты сбиты воздушным командованием "Центр", 4 крылатых ракеты уничтожили на востоке военнослужащие ОК "Восток", 8 крылатых ракет уничтожены на юге подразделениями ОК "Запад" и ОК "Юг".

Позже информацию о сбитых ракетах обновили. Сообщили о сбитии 18 российских ракет в период с 7 утра до 12:20 дня..

Напомним, что сегодня, 11 октября РФ нанесла массированные ракетные удары по территории Украины. Повреждены объекты критической инфраструктуры. По мнению спикера командования ПС ВСУ Юрия Игната, РФ готовилась к атакам ракетами в осенне-зимний период, но выпустила их по Украине вчера, из-за взрывов на Крымском мосту.

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