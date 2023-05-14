Ракетный обстрел Украины: в "Укрзализныце" предупредили о задержке поездов

Железнодорожники ожидают разрешения на возобновление движения после возобновления работ на пути.

По состоянию на 10:00 из-за повреждения колеи в Хмельницкой области в результате удара дронами от стандартного графика задерживаются 13 поездов "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

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Отмечается, что из 66 с незначительным отставанием от графика:

№749/750 Будапешт — Киев +7:54 (длится ремонт инфраструктуры в Венгрии)

№11/12 Одесса — Львов +1:55

№35/36 Перемышль — Одесса +1:30

№37/38 Ужгород — Одесса +1:30

№715/716 Перемышль — Киев +1:37

№57/58 Киев — Ворохта +5:01

№41/42 Трускавец — Днепр +3:58

№59/60 Киев — Чоп +5:24

№119/120 Запорожье-1 — Львов +1:00

№11/12 Львов — Одесса +2:09

№119/120 Львов — Запорожье-1 +2:02

№25/26 Одесса — Рахов +1:42

№81/82 Киев — Ужгород +1:09.

"Железнодорожники завершили работы по восстановлению поврежденного в результате вчерашнего обстрела пути на Хмельнитчине, сейчас ожидаем разрешения на возобновление движения ", — сообщили в "Укрзализныце".

Там отметили, что по измененному маршруту следуют поезда №86 Львов – Запорожье, №706 Перемышль – Киев и №715 Киев – Перемышль. Для доставки пассажиров с/к участку Винница — Хмельницкий — Тернополь, как и вчера, мы организовали шаттловое движение электропоездами Хмельницкий — Винница — Казатин 1, а также Черный Остров — Тернополь — Красное.

Напомним, ночью 13 мая Россия атаковала Хмельницкую область. оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры. Поврежден путь. По последней иноформации, из-за атаки пострадали 11 человек.

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