Ракетный обстрел Запорожья из РСЗО: одна женщина погибла, есть раненые

В ночь на 18 августа оккупаны нанесли ракетный удар по Запорожью из Васильевского района. В результате обстрела города погиб один человек, еще трое пострадали.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.

"Сегодня, около трех часов ночи, во время воздушной тревоги, враг снова атаковал окрестности одного из районов города. По предварительной информации областной военной администрации, оккупанты применили ракетную систему залпового огня. Также сообщается, что обстрел велся из Васильевского района. Четыре выпущенных ракеты попали в один из инфраструктурных объектов Запорожья. Есть незначительные разрушения", — говорится в сообщении.

По его словам, во время обстрелов одна женщина погибла, еще три человека пострадали.

Напомним, глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что во время обстрела города четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе.

Читайте также: