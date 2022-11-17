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Ракетный щит для Украины и победа республиканцев в Палате представителей: главные новости ночи 17 ноября 2022

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Ракетный щит для Украины и победа республиканцев в Палате представителей: главные новости ночи 17 ноября 2022

Фото: commons.wikimedia.org

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи

Главные новости ночи 17 ноября 2022 года:

  • ВСУ на юге выполнили 45 огневых задач в сутки. Читать дальше –>
  • Зеленский назвал главное условие победы над российскими агрессорами. Читать дальше –>
  • Байден поздравил республиканцев с получением большинства в Палате представителей США. Читать дальше –>
  • Украина призвала Великобританию и Канаду помочь создать ракетный щит. Читать дальше –>
  • Северная Корея снова осуществила запуск баллистической ракеты. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
14к
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