Ракетный щит для Украины и победа республиканцев в Палате представителей: главные новости ночи 17 ноября 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи
Главные новости ночи 17 ноября 2022 года:
- ВСУ на юге выполнили 45 огневых задач в сутки. Читать дальше –>
- Зеленский назвал главное условие победы над российскими агрессорами. Читать дальше –>
- Байден поздравил республиканцев с получением большинства в Палате представителей США. Читать дальше –>
- Украина призвала Великобританию и Канаду помочь создать ракетный щит. Читать дальше –>
- Северная Корея снова осуществила запуск баллистической ракеты. Читать дальше –>
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