Ракетный удар 26 января: Зеленский рассказал, где сложнее всего со светом

Президент заверил, что ремонтные бригады работают во всех точках, где были попадания.

Сегодня, 26 января, во время массированного удара РФ нашим воинам удалось сбить большинство российских ракет и "шахидов". Это сохранило сотни и десятки объектов инфраструктуры. Однако попадания, к сожалению, все же были.

О ситуации со светом после очередных российских обстрелов рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

Глава государства провел оперативные совещания по ситуации по имеющимся дефицитам электрик и восстановлению после ударов террористов.

По состоянию на данный момент ограничение поставок электричества в большинстве наших регионов, сказал Зеленский. Самая сложная ситуация – в Одесской, Львовской, Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях.

Он заверил, что энергетики, коммунальщики и все, кто вовлечен в стабилизацию энергосистемы, будут делать все необходимое, чтобы восстановить генерацию и технические возможности снабжения.

"Благодарю также всех в мире, кто помог и помогает Украине энергетическим оборудованием. Каждой стране, каждой компании и каждому человеку – тем миллионам наших друзей, кто через United24 или через другие инструменты поддержки доказывает, что российский террор должен проиграть", – добавил Зеленский.