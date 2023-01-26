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Ракетный удар 26 января: Зеленский рассказал, где сложнее всего со светом

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Ракетный удар 26 января: Зеленский рассказал, где сложнее всего со светом

Фото: Офис президента Украины

Президент заверил, что ремонтные бригады работают во всех точках, где были попадания.

Сегодня, 26 января, во время массированного удара РФ нашим воинам удалось сбить большинство российских ракет и "шахидов". Это сохранило сотни и десятки объектов инфраструктуры. Однако попадания, к сожалению, все же были.

О ситуации со светом после очередных российских обстрелов рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

Глава государства провел оперативные совещания по ситуации по имеющимся дефицитам электрик и восстановлению после ударов террористов.

По состоянию на данный момент ограничение поставок электричества в большинстве наших регионов, сказал Зеленский. Самая сложная ситуация – в Одесской, Львовской, Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях.

Он заверил, что энергетики, коммунальщики и все, кто вовлечен в стабилизацию энергосистемы, будут делать все необходимое, чтобы восстановить генерацию и технические возможности снабжения.

"Благодарю также всех в мире, кто помог и помогает Украине энергетическим оборудованием. Каждой стране, каждой компании и каждому человеку – тем миллионам наших друзей, кто через United24 или через другие инструменты поддержки доказывает, что российский террор должен проиграть", – добавил Зеленский.

Напомним, что в результате массированного обстрела Украины 26 января погибли по меньшей мере 11 человек. Еще 11 были ранены.

Вражеские ракеты попали в объекты критической энергетической инфраструктуры и гражданские объекты. В частности, попадания зафиксированы в Одесской и Винницкой областях.

На Киевщине оккупанты попали в энергетический объект. Кроме того, в одном из районов столицы упала часть сбитой российской ракеты, в результате чего погиб 55-летний мужчина.

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Дата публикации
Просмотры
4561
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