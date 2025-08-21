ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2563
Время на прочтение
2 мин

Ракетный удар по американской компании на Закарпатье: появились фото и видео разрушений

Американская компания Flex, куда "прилетели" российские ракеты, занимается производством электроники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Россия ударила ракетой по американской компании в Закарпатье

Россия ударила ракетой по американской компании в Закарпатье / © Прокуратура Закарпатской области

Сегодня на рассвете российские войска нанесли ракетные удары по Мукачево на Закарпатье. Два "Калибра" атаковали местный завод с иностранными инвестициями. Речь идет об американском предприятии Flex.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатья и в местных медиа.

Закарпатская областная прокуратура начала досудебное расследование. Известно о 15 травмированных работниках. Им оказывается медицинская помощь.

Телеграм-канал "Лачен пишет" сообщил, что во время российской ракетной атаки на заводе находилось 600 рабочих. Их успели вывести в укрытие.

Отмечается, что американская компания Flex занимается производством электроники: фитнес-трекеров, приборов для мониторинга здоровья, кофемашин и др. Сотрудничала с такими брендами, как Nike, Google, Lenovo и другими. Только в апреле на заводе была проведена реконструкция.

ФОТО

Ночью российские войска ударили ракетами по американскому предприятию на Закарпатье. / © Прокуратура Закарпатской области

Ночью российские войска ударили ракетами по американскому предприятию на Закарпатье. / © Прокуратура Закарпатской области

Завод, который атаковали "Калибры", производил обычную бытовую технику. / © Прокуратура Закарпатской области

Завод, который атаковали "Калибры", производил обычную бытовую технику. / © Прокуратура Закарпатской области

В ходе российской ракетной атаки на заводе находилось 600 рабочих. / © Прокуратура Закарпатской области

В ходе российской ракетной атаки на заводе находилось 600 рабочих. / © Прокуратура Закарпатской области

Предприятие атаковали две российские ракеты. / © Прокуратура Закарпатской области

Предприятие атаковали две российские ракеты. / © Прокуратура Закарпатской области

Ночью российские войска ударили ракетами по американскому предприятию на Закарпатье. / © Прокуратура Закарпатской области

Ночью российские войска ударили ракетами по американскому предприятию на Закарпатье. / © Прокуратура Закарпатской области

В результате попадания на предприятии в Мукачево возник большой пожар. В воздухе наблюдается значительное задымление. Продукты горения могут быть вредны для здоровья. Спасатели работают на месте "прилетов". Впрочем, пока местных жителей просят без необходимости не находиться на улице.

Напомним, Россия атаковала крылатыми ракетами Закарпатье. Оккупанты нанесли удары по городу Мукачево. В результате удара было разрушено местное предприятие. Возник сильный пожар. По меньшей мере, 15 работников завода получили травмы.

Кроме того, российские "Шахеды" атаковали еще и село на Закарпатье. На территории одного из населенных пунктов Хустского района упал российский дрон. Повреждены хозяйственные помещения, жилые дома, линия электропередачи.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie