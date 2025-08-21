- Дата публикации
Ракетный удар по американской компании на Закарпатье: появились фото и видео разрушений
Американская компания Flex, куда "прилетели" российские ракеты, занимается производством электроники.
Сегодня на рассвете российские войска нанесли ракетные удары по Мукачево на Закарпатье. Два "Калибра" атаковали местный завод с иностранными инвестициями. Речь идет об американском предприятии Flex.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатья и в местных медиа.
Закарпатская областная прокуратура начала досудебное расследование. Известно о 15 травмированных работниках. Им оказывается медицинская помощь.
Телеграм-канал "Лачен пишет" сообщил, что во время российской ракетной атаки на заводе находилось 600 рабочих. Их успели вывести в укрытие.
Отмечается, что американская компания Flex занимается производством электроники: фитнес-трекеров, приборов для мониторинга здоровья, кофемашин и др. Сотрудничала с такими брендами, как Nike, Google, Lenovo и другими. Только в апреле на заводе была проведена реконструкция.
В результате попадания на предприятии в Мукачево возник большой пожар. В воздухе наблюдается значительное задымление. Продукты горения могут быть вредны для здоровья. Спасатели работают на месте "прилетов". Впрочем, пока местных жителей просят без необходимости не находиться на улице.
Напомним, Россия атаковала крылатыми ракетами Закарпатье. Оккупанты нанесли удары по городу Мукачево. В результате удара было разрушено местное предприятие. Возник сильный пожар. По меньшей мере, 15 работников завода получили травмы.
Кроме того, российские "Шахеды" атаковали еще и село на Закарпатье. На территории одного из населенных пунктов Хустского района упал российский дрон. Повреждены хозяйственные помещения, жилые дома, линия электропередачи.