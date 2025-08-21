Ракетный удар по американской компании на Закарпатье: появились фото и видео разрушений

Россия ударила ракетой по американской компании в Закарпатье / © Прокуратура Закарпатской области

Сегодня на рассвете российские войска нанесли ракетные удары по Мукачево на Закарпатье. Два "Калибра" атаковали местный завод с иностранными инвестициями. Речь идет об американском предприятии Flex.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатья и в местных медиа.

Закарпатская областная прокуратура начала досудебное расследование. Известно о 15 травмированных работниках. Им оказывается медицинская помощь.

Телеграм-канал "Лачен пишет" сообщил, что во время российской ракетной атаки на заводе находилось 600 рабочих. Их успели вывести в укрытие.

Отмечается, что американская компания Flex занимается производством электроники: фитнес-трекеров, приборов для мониторинга здоровья, кофемашин и др. Сотрудничала с такими брендами, как Nike, Google, Lenovo и другими. Только в апреле на заводе была проведена реконструкция.

Ночью российские войска ударили ракетами по американскому предприятию на Закарпатье.

Завод, который атаковали "Калибры", производил обычную бытовую технику. / © Прокуратура Закарпатской области

В ходе российской ракетной атаки на заводе находилось 600 рабочих. / © Прокуратура Закарпатской области

Предприятие атаковали две российские ракеты. / © Прокуратура Закарпатской области

Ночью российские войска ударили ракетами по американскому предприятию на Закарпатье. / © Прокуратура Закарпатской области

В результате попадания на предприятии в Мукачево возник большой пожар. В воздухе наблюдается значительное задымление. Продукты горения могут быть вредны для здоровья. Спасатели работают на месте "прилетов". Впрочем, пока местных жителей просят без необходимости не находиться на улице.

Дата публикации 11:39, 21.08.25

Напомним, Россия атаковала крылатыми ракетами Закарпатье. Оккупанты нанесли удары по городу Мукачево. В результате удара было разрушено местное предприятие. Возник сильный пожар. По меньшей мере, 15 работников завода получили травмы.

Кроме того, российские "Шахеды" атаковали еще и село на Закарпатье. На территории одного из населенных пунктов Хустского района упал российский дрон. Повреждены хозяйственные помещения, жилые дома, линия электропередачи.