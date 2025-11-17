Ракетный удар по Балаклее: три человека погибли, количество раненых растет

Российские удары / © из соцсетей

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Балаклея в Харьковской области. Попадание пришлось по жилому сектору: повреждены многоквартирные дома и припаркованные рядом автомобили.

Об инциденте сообщил официальный телеграмм-канал главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

По предварительным данным, один человек погиб. Число пострадавших возросло до семи, среди них 14-летняя девочка.

Позже стало известно и о 12-летнем ребенке, которому понадобилась медицинская помощь.

Обновлено: начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов сообщил, что, по предварительной информации, в результате ночного ракетного удара по г. Балаклея погибли три человека.

Еще 10 человек получили ранения, среди них — дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение.

К сожалению, вызовы по поводу возможных пострадавших продолжают поступать.

Количество пострадавших в результате вражеского удара по г. Балаклея растет.

На данный момент к медикам обратился еще один пострадавший.

61-летний мужчина был госпитализирован.

На месте удара работают подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь и спасатели, продолжающие ликвидировать последствия атаки и проверять территорию на предмет возможных завалов.

В результате вражеской атаки пострадали восемь человек.