Ракетный удар по Балаклее: появилось видео последствий
Повреждены многоквартирные жилые дома, более 15 автомобилей, погибли четверо людей, еще 17 — получили ранения и находятся в состоянии острого шока.
В ночь на понедельник, 17 ноября, около 02:00 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по городу Балаклея на Харьковщине.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура и обнародовала видео последствий.
Враг ударил по городу двумя ракетами.
«Повреждены многоквартирные жилые дома, более 15 автомобилей. Погибло четверо людей. Еще 17 человек получили ранения и острый шок, среди них четверо детей: три девочки в возрасте 14, 15 и 17 лет, а также 12-летний мальчик», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Харьковщине россияне ударили КАБом. В результате вражеской атаки пострадали восемь человек.