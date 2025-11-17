ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
411
Время на прочтение
1 мин

Ракетный удар по Балаклее: появилось видео последствий

Повреждены многоквартирные жилые дома, более 15 автомобилей, погибли четверо людей, еще 17 — получили ранения и находятся в состоянии острого шока.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Ракетный удар по Балаклее

Ракетный удар по Балаклее / © Харьковская областная прокуратура

В ночь на понедельник, 17 ноября, около 02:00 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по городу Балаклея на Харьковщине.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура и обнародовала видео последствий.

Враг ударил по городу двумя ракетами.

«Повреждены многоквартирные жилые дома, более 15 автомобилей. Погибло четверо людей. Еще 17 человек получили ранения и острый шок, среди них четверо детей: три девочки в возрасте 14, 15 и 17 лет, а также 12-летний мальчик», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Харьковщине россияне ударили КАБом. В результате вражеской атаки пострадали восемь человек.

Дата публикации
Количество просмотров
411
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie