Ракетный удар по бойцам 128-й бригады во время награждения: СБУ назвала вероятную версию событий

В ходе атаки погибли военные и мирные жители.

Украинская служба безопасности раскрыла вероятную версию ракетного удара армии РФ о воинах Закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, которых собрали на награждение. Событие произошло в прифронтовом селе Запорожской области в ноябре прошлого года.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

По его словам, на одно из устройств, на котором находился мессенджер Signal, пришло сообщение "о конкретной дате и месте построения военнослужащих, куда в дальнейшем и прилетела ракета".

"Сейчас одна из основных версий, что наведение стало возможно именно из-за технического проникновения. Этот случай наглядно показывает, насколько опасно использование киберсредств в военных действиях", — подчеркнул Илья Витюк.

Представитель спецслужбы говорит, что россияне постоянно рассылают фишинговые сообщения для взлома мессенджеров военных. Эти действия – работа хакерской группировки "Армагедон".

"Такие сообщения идут тысячами. Когда им удается "взломать" устройство, враг получает доступ к мессенджерам, к компьютерам через почты. Часто это приводит к трагическим последствиям", — рассказал Витюк.

Удар по бойцам 128-й бригады

3 ноября 2023 года Россия нанесла ракетный удар по воинам закарпатской 128-й ОГШб в прифронтовом селе Запорожской области. По данным СМИ и военных, защитников собрали на награждение ко Дню артиллерии. Кроме военнослужащих, погибли и местные жители.

В командовании ОГШб прокомментировали трагедию и сообщили о 19 погибших в результате атаки. Среди погибших – сотрудник Министерства ветеранов Сергей Кузнев, член исполкома Виноградовского горсовета и эксначальник ТЦК Дмитрий Милютин, бывший руководитель Хмельницкого областного ТЦК Владимир Возный.

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