Ракетный удар по центральной части Харькова: Терехов рассказал подробности (фото)

Оккупанты нанесли ракетный удар по центральной части Харькова: в частности, по Киевскому району.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые районы Харькова. Утром 30 апреля было зафиксировано попадание двух ракет.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, оккупанты нанесли ракетный удар по центральной части Харькова: в частности, по Киевскому району. Там было попадание в гаражный кооператив.

“Более 50 гаражей и автомобилей разбиты. Второе попадание было по Холодногорскому району. Хочу подчеркнуть, что ни один объект, в который попал наш враг – это не военные объекты. Ни одного военного, никаких военных автомобилей здесь нет. К сожалению, на сегодняшнюю минуту мы имеем одного погибшего, также девять человек получили ранения разной степени тяжести”, — подчеркнул Игорь Терехов.

Он также добавил, что вчера оккупанты били по жилым домам города. Пострадали несколько многоэтажных жилых домов. Сейчас коммунальщики заканчивают устранять последствия российского террора.

Напомним, что в Харькове возросло количество пострадавших в результате сегодняшней атаки на город. Предварительно, враг ударил КАБами.

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