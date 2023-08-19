Ракетный удар по центру Чернигова: погибли 5 человек, еще 42 пострадали (фото)

Предварительно известно о 42 пострадавших. Из них – 11 детей.
По состоянию на 13:00 19 августа известно о 42 пострадавших в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове.
Об этом сообщили в МВД.
"Субботнее праздничное утро. Люди уходили из церкви с корзинками освященных яблок… По состоянию на 13:00 известно о 42 пострадавших в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове. Погибли 5 человек", - отметили в МВД.
По информации руководителя ОП Андрея Ермака, предварительно известно о 42 пострадавших. Из них – 11 детей. Всем оказывается медицинская помощь.
Напомним, что днем, 19 августа, российские оккупанты нанесли преступный ракетный удар по центру Чернигова.
Президент Зеленский показал видео с жуткими последствиями удара по Чернигову.
На другое видео попал сам момент "прилета" по центру города. Среди погибших, вероятно, есть дети.