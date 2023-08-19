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Ракетный удар по центру Чернигова: погибли 5 человек, еще 42 пострадали (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Ракетный удар по центру Чернигова: погибли 5 человек, еще 42 пострадали (фото)

Предварительно известно о 42 пострадавших. Из них – 11 детей.

По состоянию на 13:00 19 августа известно о 42 пострадавших в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове.

Об этом сообщили в МВД.

© МВД
Фото: МВД

"Субботнее праздничное утро. Люди уходили из церкви с корзинками освященных яблок… По состоянию на 13:00 известно о 42 пострадавших в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове. Погибли 5 человек", - отметили в МВД.

По информации руководителя ОП Андрея Ермака, предварительно известно о 42 пострадавших. Из них – 11 детей. Всем оказывается медицинская помощь.

Напомним, что днем, 19 августа, российские оккупанты нанесли преступный ракетный удар по центру Чернигова.

Президент Зеленский показал видео с жуткими последствиями удара по Чернигову.

На другое видео попал сам момент "прилета" по центру города. Среди погибших, вероятно, есть дети.

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Дата публикации
Просмотры
3678
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