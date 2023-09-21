Ракетный удар по Черкассам: количество пострадавших стремительно выросло

В Черкассах до десяти человек возросло количество травмированных в результате падения обломков сбитых ракет в центре города утром четверга, 21 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Черкассы. По состоянию на 08:40 количество травмированных в результате российского удара возросло до 10 человек", — говорится в сообщении.

В свою очередь, председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщает о девяти травмированных лицах.

"В настоящее время (09:04 — Ред.) известно о девяти пострадавших. Из них двое — тяжелые. Медики оказывают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УДАР по гостинице в Черкассах — под завалами еще может быть около 20 человек!

Как сообщалось, утром 21 сентября Россия нанесла ракетный удар по Черкассам. Обломки наделали беды в центральной части города. Пострадал объект социальной инфраструктуры.

В здании гостиницы, на которую упали обломки, могли находиться около 23 человек. Несколько из них могут находиться под завалами.

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