Ракетный удар по Черкассам: количество пострадавших стремительно выросло

Спасательные работы продолжаются.
В Черкассах до десяти человек возросло количество травмированных в результате падения обломков сбитых ракет в центре города утром четверга, 21 сентября.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
"Черкассы. По состоянию на 08:40 количество травмированных в результате российского удара возросло до 10 человек", — говорится в сообщении.
В свою очередь, председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщает о девяти травмированных лицах.
"В настоящее время (09:04 — Ред.) известно о девяти пострадавших. Из них двое — тяжелые. Медики оказывают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УДАР по гостинице в Черкассах — под завалами еще может быть около 20 человек!
Как сообщалось, утром 21 сентября Россия нанесла ракетный удар по Черкассам. Обломки наделали беды в центральной части города. Пострадал объект социальной инфраструктуры.
В здании гостиницы, на которую упали обломки, могли находиться около 23 человек. Несколько из них могут находиться под завалами.