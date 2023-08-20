Ракетный удар по Чернигову: целью не был драмтеатр — Офис генпрокурора

Основная сила взрыва была направлена на людей, находившихся вокруг драмтеатра.

Во время террористического ракетного удара по Чернигову 19 августа российская ракета Искандер-М взорвалась в воздухе, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности.

Об этом сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире национального телемарафона.

Прокурор сообщил, что, по информации следствия, основная сила взрыва была направлена именно на людей, находившихся вокруг драмтеатра.

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"Россия использовала "Искандер-М". И существует несколько настроек этой ракеты. Ракета была настроена таким образом, что она взорвалась в воздухе. Такой вид настроек производится для того, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности. Драмтеатр, безусловно, также получил повреждение, но есть предположение, что основная сила взрыва была направлена на окружающих людей", – добавил Юрий Белоусов.

В настоящее время идет установление лиц из числа командного состава ВС РФ, отдавших приказ об осуществлении этого удара и конкретной воинской части, непосредственно запускавшей ракету.

Также отрабатывается версия о наведении удара вражескими агентами на территории Украины.

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Напомним, в Черниговской ОВА заявили, что в драмтеатре областного центра, куда 19 августа ударила российская ракета, проходила не выставка дронов, а закрытая встреча представителей бизнеса и волонтеров.

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