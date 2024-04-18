Ракетный удар по Чернигову: количество погибших снова растет

В Чернигове растет количество погибших в результате ракетных ударов армии РФ накануне, 17 апреля. По состоянию на сегодняшнее утро известно о 18 жертвах атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Чернигов. По состоянию на утро погибли 18 человек и 77 пострадали (из них — четыре ребенка). Три человека спасены из-под завалов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-спасательные работы на местах попадания ракет продолжаются. Уже вывезено 1 тыс. 580 тонн строительного мусора, разобрано 71% разрушенной части здания.

Удары ракет по Чернигову

Накануне утром во время воздушной тревоги в Чернигове раздались взрывы. Стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову. Враг выпустил три воздушных цели по областному центру.

В ОВА подчеркнули, что "прилет" произошел почти в центре города. В мэрии уточнили, что оккупанты ударили по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова.

Полиция Черниговской области сообщила, что в результате удара РФ погибла 25-летняя полицейская Алина Николаевец. Она находилась дома на больничном. Женщина получила осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Сегодня, 18 апреля, в городе объявили день траура по погибшим в результате смертоносного ракетного удара россиян.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Чернигов! ТРИ ракетных удара! Погибли и много раненых!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.