Ракетный удар по Чернигову: количество погибших увеличилось до 17 человек

Число погибших в результате циничной ракетной атаки РФ по Чернигову вновь возросло.

По информации от ГСЧС, по состоянию на 16:40 17 апреля погибли 17 человек, в том числе 2 человека скончались в больнице.

Кроме того, 60 человек пострадали, из них 3 ребенка. Предоставлена психологическая помощь 58 лицам.

Фото: Управление ДСНС в Черниговской области

Спасатели на месте прилета в Чернигове

Напомним, утром 17 апреля армия РФ коварно ударила ракетами по Чернигову. Предварительно, оккупанты атаковали город "Искандерами". Поисковые работы продолжаются, а количество жертв постоянно растет. ТСН.ua собрал все, что известно о ракетных ударах по Чернигову.

Президент Владимир Зеленский заявил, что этого удара удалось бы избежать, если бы Украина получила достаточно средств ПВО.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.