Ракетный удар по Чернигову: количество погибших увеличилось до 17 человек

Поисково-спасательные работы продолжаются.
Число погибших в результате циничной ракетной атаки РФ по Чернигову вновь возросло.
По информации от ГСЧС, по состоянию на 16:40 17 апреля погибли 17 человек, в том числе 2 человека скончались в больнице.
Кроме того, 60 человек пострадали, из них 3 ребенка. Предоставлена психологическая помощь 58 лицам.
Напомним, утром 17 апреля армия РФ коварно ударила ракетами по Чернигову. Предварительно, оккупанты атаковали город "Искандерами". Поисковые работы продолжаются, а количество жертв постоянно растет. ТСН.ua собрал все, что известно о ракетных ударах по Чернигову.
Президент Владимир Зеленский заявил, что этого удара удалось бы избежать, если бы Украина получила достаточно средств ПВО.
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