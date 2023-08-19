Ракетный удар по Чернигову: почти полсотни людей в больницах, повреждено около 500 помещений — ОВА

После ракетного удара по центру Чернигова за медицинской помощью обратилось 128 человек.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что 46 человек пришлось госпитализировать после террористического ракетного удара РФ по областному центру.

Такую цифру он озвучил в эфире национального телемарафона.

Чиновник напомнил, что на данный момент известно о 7 погибших и 128 людях, обратившихся за получением медицинской помощи.

“В большинстве случаев это амбулаторная помощь и люди пошли домой. 46 человек находятся в больницах и им предоставляется вся необходимая помощь”, — уточнил он.

По словам главы ОВА, в городе организован штаб ликвидации последствий, проходят поквартирные обходы.

“Мы видим, что более 60 домов и помещений поражены: ударной волной, взрывной волной и осколками. Это около 500 жилищ. Сейчас наша главная задача — как можно скорее завершить обход и определить потребности... чтобы понять количество разрушений и повреждений", — подчеркнул Вячеслав Чаус.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях ужасающей атаки российских оккупантов на Чернигов.

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