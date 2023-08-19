Ракетный удар по Чернигову: Ярош предлагает расстрел за госизмену, коррупцию и идиотизм

Дмитрий Ярош подчеркнул, что во время военного положения в Украине должна действовать высшая мера наказания.

Во время военного положения в Украине должна действовать высшая мера наказания — расстрел.

Об этом написал командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош в Facebook.

Комментируя ракетный удар по Драмтеатру Чернигова, где проходила выставка дронов, Ярош предлагает расстреливать за госпредательство, коррупцию и идиотизм, равный госизмене.

"Считаю, что во время военного положения в Украине должна действовать высшая мера наказания — "расстрел".

В первую очередь – за государственную измену.

Во вторую – за коррупцию.

В третью – за идиотизм, равный государственной измене.

Пример – сегодняшний Чернигов… Кто будет блеять о демократии и правах человека – пусть заткнется! На войне – свои законы", — подчеркнул Дмитрий Ярош.

Напомним, организатор выставки "Люті пташки" Мария Берлинская отметила, что мероприятие было заранее официально согласовано с местными властями, место также было предоставлено местными властями.

Однако в 14:02 в Telegram-канале пресс-служба Черниговского городского совета сообщили, что выставку не согласовывали с органами местных властей. "Проведение выставки, которая проходила сегодня, 19 августа 2023 года, в городе, с Черниговским городским советом не соглашалось. Никаких разрешений не предоставлялось", — говорится в сообщении.

Позже Берлинская объяснила, что вопрос согласовывался с ВГА (военно-гражданской администрацией).

Напомним, в субботу в полдень, 19 августа, на великий христианский праздник Преображения, российские оккупанты нанесли преступный ракетный удар по центру Чернигова. Число погибших возросло до семи, среди них есть дети.

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