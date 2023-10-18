Ракетный удар по Днепропетровщине: фото и видео с места гибели матери двоих детей

В результате атаки российских террористов получили повреждения девять частных домов.

Утром 18 октября ракетный удар российских террористов унес жизнь 31-летней жительницы Днепропетровщины, которая была в доме вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

Полиция Днепропетровской области опубликовала фото и видео с места обстрела и сообщила о подробностях теракта.

По информации полицейских, российская армия нанесла ракетный удар около 9:45.

На место атаки прибыли все экстренные службы. Было установлено, что повреждения получили девять частных домов, побит легковой автомобиль, поврежден газопровод.

Обследование территории продолжается, на месте работает криминалистическая лаборатория.

Пять следственно-оперативных групп полиции проводят сбор доказательств и документируют последствия военных преступлений россиян.

Полиция работает на месте теракта российской армии на Днепропетровщине / Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Специалисты взрывотехнической службы обследуют территорию по обнаружению опасных взрывчатых элементов.

Недалеко от разбитых домов развернут мобильный пункт для приема обращений граждан. Психологи оказывают помощь местным жителям, успокаивают их.

На месте военного преступления российских военных побывали также журналисты "Радио Свобода".

В Telegram-канале издания опубликовано фото из дома, в котором погибла 31-летняя мать двоих детей возрастом 12 и 1,5 года, а также ее отчима, сидевшего на крыльце возле убитой той же ракетой собаки.

Комната в доме, где погибла 31-летняя женщина / Фото: Радио Свобода

Отчим погибшей в результате ракетного удара 31-летней женщины / Фото: Радио Свобода

Напомним, местные жители рассказали, что муж погибшей на Днепропетровщине женщины, отец детей служит в ВСУ и защищает нашу страну от врага.

Читайте также: