Ракетный удар по Днепропетровщине: количество раненых значительно выросло

В результате ракетного удара по Павлоградскому району на Днепропетровщине возросло количество раненых: известно о восьми пострадавших. Один человек погиб.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"По уточненной информации, в Павлограде из-за ракетной атаки пострадали восемь человек. Это мужчины от 32 до 66 лет", — говорится в сообщении Лисака.

По его словам, двое пострадавших будут на домашнем лечении, а остальные – в больнице. Кроме того, состояние двух человек тяжелое.

Лисак также отметил, что кроме Павлограда, Терновки и Юрьевской общины разрушения есть в Межирицкой общине. Повреждено более 20 жилых домов и 9 хозяйственных построек, а также гимназия. Задело и линии электропередач.

Как сообщалось, утром 8 декабря россияне ударили ракетой по Днепропетровщине – по Павлоградскому району. В частности, в результате атаки повреждено промышленное предприятие.

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