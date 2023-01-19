Ракетный удар по Днепру: 11 человек до сих пор считаются пропавшими без вести

Полицейские регистрируют заявления о пропавших без вести людей и поврежденном имуществе в Днепре в результате ракетного удара.
По состоянию на утро 19 января без вести пропавшими после ракетного удара по дому в Днепре остаются 11 человек.
Об этом сегодня, 19 января, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Полицейские сообщили, что по факту ракетного удара по дому в Днепре приняли более 560 заявлений. Из них 420 сообщений касались поврежденного имущества, 43 – повреждения автомобилей и 10 – админзданий.
Также полицейские регистрировали и проверяли сообщения об исчезновении без вести людей. "Каждое заявление отработали — сейчас пропавшими без вести остаются 11 человек", — отметили в полиции.
На месте трагедии работают 10 следственно-оперативных групп, которые производят осмотр квартир и принимают заявления от владельцев поврежденного имущества.
Ракетный удар по дому в Днепре.
Во время массированного обстрела Украины 14 января одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре и убила 45 человек. Среди них – три ребенка. В больницах остаются 25 человек, среди них – трое детей. По состоянию на среду, 18 января, 12 тел и их фрагменты не были опознаны, а 17 человек считались пропавшими без вести.
ТСН.ua собрал сведения о жертвах ракетного удара и именах погибших, которые известны.
В Днепре уже простились с частью погибших.
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