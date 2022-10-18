Ракетный удар по Днепру: часть города и области остались без света и воды

В Днепре и области перебои с электро и водоснабжением.

В результате российского ракетного удара по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и окрестностях — перебои с электро и водоснабжением. Без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельниково, Васильковки, Новомосковска, Павлограда. Обесточена одна из насосных станций "Днепроводоканала".

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Пожалуйста. Экономьте электричество повсюду, где возможно. Сейчас это очень важно", — написал он.

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В энергетической компании YASNO отметили, что обновление информации о последствиях и возможных стабилизирующих отключениях на Днепропетровщине будут вскоре. Сейчас энергетики делают все возможное для оперативного устранения повреждений.

Напомним, утром 18 октября в Днепре прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Российская армия нанесла ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. В городе зафиксировали два прилета.

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