Ракетный удар по Днепру: четыре человека считают пропавшими без вести

В результате ракетного удара по Днепру 26 мая четыре человека числятся без вести пропавшими. Пока известно об одном погибшем.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Коварный враг нанес ракетный удар по медицинскому учреждению. Сейчас известно об одном погибшем человеке, 16 — раненых. Предварительно, четыре человека без вести пропали", — говорится в сообщении омбудсмена.

По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы, продолжается спасение пострадавших.

Тем временем в Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. В результате удара возник пожар. Повреждены частные и многоквартирные дома, авто горожан", — добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, 26 мая российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. оккупанты попали по местному медучреждению. Президент Владимир Зеленский сообщил об одном погибшем.

В ОВА информируют, что также пострадали 15 человек. Среди них двое детей: трехлетний и шестилетний мальчики. Они находятся в больнице.

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