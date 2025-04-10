Ракетный удар по Днепру: Филатов сказал, куда попали россияне

Россия нанесла ракетный удар по Днепру / © ТСН.ua

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Масштабный пожар, возникший на месте ракетного удара российской террористической армии по Днепру, вызван тем, что ракета попала в предприятие по производству гигиенических легковоспламеняющихся товаров.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

«Пид@ры влупили ракетой по складу салфеток и памперсов. Поэтому так сильно горит», — объяснил он.

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Мэр Днепра отметил, что никаких «офицеров НАТО» и «наемников», о которых любит рассказывать российская пропаганда, на предприятии не было.

«Это — террор. Ничем не прикрытый террор… Они просто тупо бьют баллистикой по памперсам и детским площадкам», — отметил Борис Филатов.

Мэр Днепра также отметил, что коммунальные цистерны доставляют спасателям воду, чтобы потушить пожар на месте вражеского удара.

«При необходимости другая техника также готова. Наши городские больницы принимают раненых. Обследуем и жилую застройку рядом», — сообщил он.

Напомним, в четверг, 10 апреля, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Днепру. На месте удара возник масштабный пожар.