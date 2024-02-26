Ракетный удар по Днепру: госпитализированы четыре человека, десять домов пострадали - ОВА

В результате российского ракетного удара на Днепр, которую захватчики совершили вечером, 25 февраля, четыре человека получили ранения, также было повреждено около десятка домов.

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Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Достижения" россиян в Днепре в этот вечер. В жилищном секторе областного центра повреждены 10 частных домов, несколько автомобилей", — говорится в сообщении.

Кроме того, писак заявил, что в результате вражеской вечерней атаки пострадали мужчины 41 и 49 лет, а также женщины – 20 и 60 лет.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали деревню в Запорожской области, есть жертвы.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики устроили по вокзалу в Константиновке Донецкой области.

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