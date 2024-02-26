Ракетный удар по Днепру: госпитализированы четыре человека, десять домов пострадали - ОВА

Захватчики попали в жилищный сектор.
В результате российского ракетного удара на Днепр, которую захватчики совершили вечером, 25 февраля, четыре человека получили ранения, также было повреждено около десятка домов.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Достижения" россиян в Днепре в этот вечер. В жилищном секторе областного центра повреждены 10 частных домов, несколько автомобилей", — говорится в сообщении.
Кроме того, писак заявил, что в результате вражеской вечерней атаки пострадали мужчины 41 и 49 лет, а также женщины – 20 и 60 лет.
Все пострадавшие были госпитализированы.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали деревню в Запорожской области, есть жертвы.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики устроили по вокзалу в Константиновке Донецкой области.
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