Ракетный удар по Днепру: количество погибших и пострадавших выросло

От циничных действий россиян продолжают страдать невинные люди.

В результате ракетного удара по Днепру увеличилось количество погибших и пострадавших. К сожалению, погибли 5 человек, еще более 20 – пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут быть еще люди.

"Помогают все. Экстренные службы, волонтеры, горожане", – говорит чиновник.

Напомним, в результате ракетного удара по Днепру в пятницу, 29 декабря , есть пострадавшие и погибшие местные жители

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