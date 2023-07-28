Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших выросло до 5 человек (фото) (видео)

Несколько человек пришлось деблокировать, и они уже в безопасном месте.

На месте попадания российской ракеты в Днепр оперативно создан штаб ликвидации последствий.

Об этом сообщил глава Днепропетровской Областной военной администрации Сергей Лысак.

"Находимся на месте попадания российских ракет. Созданный штаб по ликвидации негативных последствий. Сам пожар был локализован. Сейчас напрямую будут работать коммунальщики на месте", — заявил он.

Лысак сообщил, что о погибших в результате удара информации нет.

"Часть здания разрушена, но хорошо, что она даже не была введена в эксплуатацию, там не было достаточно большого количества людей", — сказал председатель Днепропетровской ОВА.

Он заявил, что несколько человек пришлось деблокировать, и они уже в безопасном месте.

"Частно разрушено здание управления Службы безопасности, но в целом все возобновимо. Самое главное, что человеческие жизни были сохранены. Не могу сказать сколько ракет, предварительно две ракеты", — добавил Лысак.

В ГСЧС сообщили, что в настоящее время ликвидирован пожар в административном здании.

"Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по городу. В результате обстрела повреждены верхние этажи 12-этажной жилой новостройки. Также ликвидирован пожар в административном здании", — говорится в сообщении.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что количество раненых в результате российского террористического акта возросло до 5 человек.

"Пострадавшие — четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя бабушка. Всем оказана медицинская помощь без госпитализации", — сообщил глава МВД.

Корреспондентка ТСН Ольга Павловская сообщила, что спасатели обследуют квартиры многоэтажки.

"Спасатели обследуют помещение жилого комплекса, или случайно, не остались пострадавшие еще внутри. Доподлинно не известно, сколько людей там проживало. Знаем, что некоторые дома были пусты, потому что люди туда не заселились. Это жилой комплекс в центре Днепра. Сейчас здесь перекрыто движение. общественного транспорта и работают все службы", — сообщила собкор ТСН.

Ликвидация последствий удара по Днепру

Ликвидация последствий удара по Днепру

Ликвидация последствий удара по Днепру

Ликвидация последствий удара по Днепру

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракетный удар по Днепру: глава ОВА вышел в эфир с места трагедии!

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре прогремели два мощных взрыва. В городе видны задымления после взрыва.

Кроме того, мы ранее сообщали, что стало известно о трех раненых в результате удара по Днепру.

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