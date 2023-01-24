Ракетный удар по Днепру: российскому командиру, отдавшему приказ, объявлено о подозрении

Это командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ.
Офис генерального прокурора объявил подозрение российскому командиру, отдававшему приказы об обстрелах мирных украинских городов. В частности, речь идет о ракетном ударе по многоэтажке в Днепре 14 января этого года.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Отмечается, что полковник обеспечивал нанесение ударов ракетами X-22 и Х-32 по гражданским объектам. К слову, задача ракет Х-22 – топить авианосные группы противника. "Эти ракеты тяжелые и неточные, они отклоняются от цели на сотни метров", — отмечают в ОП.
Следствие установило, что командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил вооруженных сил РФ, по предварительному сговору с военным командованием РФ, отдавал приказы наносить ракетные удары, повлекшие гибель 88 и ранение 24 человек.
Российский военный подозревается в причастности к ударам с использованием ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 по торговому центру "Ривьера" в Одессе, городскому дому культуры в городе Лозовая Харьковской области, ТЦ "Амстор" в Кременчуге, жилому дому и базе отдыха "Годжи" в поселке Сергеевка Одесской области, дому в Днепре.
"Полковник осознавал, что систематические ракетные удары по густонаселенным городам и другим населенным пунктам Украины наносят значительные разрушения и приводят к гибели людей", — говорится в сообщении.
Ракетный удар по Днепру 14 января
Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре. Разрушен подъезд от второго по девятый этажи. Погибли 46 человек.
Уже 16 января СБУ обнародовала имена россиян, причастных к ракетному удару в Днепре. Согласно данным СБУ, это шестеро российских военных.
Приказ обстрелять город дал командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. К слову, он также отдавал приказ ударить по ТЦ в Кременчуге в июне прошлого года.
Также появилось сообщение об объявленной награде за информацию о пилоте, который управлял самолетом и осуществил запуск ракеты. Позывной ведущего пилота 42492, пуск ракет был произведен из района города Курск, а приземлился самолет в Рязани.
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