Ракетный удар по Днепру: российскому командиру, отдавшему приказ, объявлено о подозрении

Офис генерального прокурора объявил подозрение российскому командиру, отдававшему приказы об обстрелах мирных украинских городов. В частности, речь идет о ракетном ударе по многоэтажке в Днепре 14 января этого года.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что полковник обеспечивал нанесение ударов ракетами X-22 и Х-32 по гражданским объектам. К слову, задача ракет Х-22 – топить авианосные группы противника. "Эти ракеты тяжелые и неточные, они отклоняются от цели на сотни метров", — отмечают в ОП.

Следствие установило, что командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил вооруженных сил РФ, по предварительному сговору с военным командованием РФ, отдавал приказы наносить ракетные удары, повлекшие гибель 88 и ранение 24 человек.

Российский военный подозревается в причастности к ударам с использованием ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 по торговому центру "Ривьера" в Одессе, городскому дому культуры в городе Лозовая Харьковской области, ТЦ "Амстор" в Кременчуге, жилому дому и базе отдыха "Годжи" в поселке Сергеевка Одесской области, дому в Днепре.

"Полковник осознавал, что систематические ракетные удары по густонаселенным городам и другим населенным пунктам Украины наносят значительные разрушения и приводят к гибели людей", — говорится в сообщении.

Ракетный удар по Днепру 14 января

Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре. Разрушен подъезд от второго по девятый этажи. Погибли 46 человек.

Уже 16 января СБУ обнародовала имена россиян, причастных к ракетному удару в Днепре. Согласно данным СБУ, это шестеро российских военных.

Приказ обстрелять город дал командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. К слову, он также отдавал приказ ударить по ТЦ в Кременчуге в июне прошлого года.

Также появилось сообщение об объявленной награде за информацию о пилоте, который управлял самолетом и осуществил запуск ракеты. Позывной ведущего пилота 42492, пуск ракет был произведен из района города Курск, а приземлился самолет в Рязани.

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