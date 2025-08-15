Ракетный удар по Днепру: появились детали и фото с места трагедии

Ракетный удар по Днепру 15 августа / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В пятницу, 15 августа, российская армия ударила по Днепру двумя баллистическими ракетами. Один человек погиб, еще один пострадал и находится в тяжелом состоянии.

Детали и фото с места трагедии опубликовал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«62-летний мужчина, пострадавший из-за ракетной атаки на Днепровский район, госпитализирован. К сожалению, в тяжелом состоянии. Ему оказывают всю необходимую медпомощь», — написал он.

Глава ОВА добавил, что по уточненной информации, в результате атаки были изуродованы три автомобиля.

От вражеских атак в пятницу страдала и Никопольщина. Армия РФ избивала беспилотниками и артиллерию по самому Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской общинам. Пострадали два человека — мужчины 41 и 23 лет.

В результате ударов повреждены агрофирма, предприятие, инфраструктура, пять многоквартирных домов. Побит и частный дом, еще два — загорелись, огонь потушили. Изуродованный гараж и авто.

Россия била по Днепропетровщине 15 августа / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

«Также российская армия попала FPV-дронами по Синельниковщине — Межевской и Покровской общинах. Загорелись частный дом и сухая трава. Два фото из Днепровского района, остальные — из Никопольского», — отметил Сергей Лысак.

Россия била по Днепропетровщине 15 августа / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Россия била по Днепропетровщине 15 августа / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Россия била по Днепропетровщине 15 августа / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.