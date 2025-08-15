- Дата публикации
Ракетный удар по Днепру: появились детали и фото с места трагедии
Армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру 15 августа, погиб мужчина.
В пятницу, 15 августа, российская армия ударила по Днепру двумя баллистическими ракетами. Один человек погиб, еще один пострадал и находится в тяжелом состоянии.
Детали и фото с места трагедии опубликовал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«62-летний мужчина, пострадавший из-за ракетной атаки на Днепровский район, госпитализирован. К сожалению, в тяжелом состоянии. Ему оказывают всю необходимую медпомощь», — написал он.
Глава ОВА добавил, что по уточненной информации, в результате атаки были изуродованы три автомобиля.
От вражеских атак в пятницу страдала и Никопольщина. Армия РФ избивала беспилотниками и артиллерию по самому Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской общинам. Пострадали два человека — мужчины 41 и 23 лет.
В результате ударов повреждены агрофирма, предприятие, инфраструктура, пять многоквартирных домов. Побит и частный дом, еще два — загорелись, огонь потушили. Изуродованный гараж и авто.
«Также российская армия попала FPV-дронами по Синельниковщине — Межевской и Покровской общинах. Загорелись частный дом и сухая трава. Два фото из Днепровского района, остальные — из Никопольского», — отметил Сергей Лысак.