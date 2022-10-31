Ракетный удар по энергетической инфраструктуре Киевщины: часть региона осталась без света

В результате ракетного удара пострадал один человек.

В понедельник, 31 октября, часть Киевского региона осталась без света в результате ракетных ударов армии агрессора России. В регионе есть повреждения энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.

Кроме того, в результате вражеской атаки есть один потерпевший. Сейчас информация уточняется. Также есть разрушение частных построек.

По словам руководителя Киевщины, энергетики уже работают над ликвидацией последствий. Кулеба подчеркнул, что в регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии.

"Подготовьтесь к длительному отсутствию электричества. Всех, к кому не применяются отключения света, призываю экономно использовать электроэнергию", — подчеркивает Алексей Кулеба.

Ракетная атака на Киевщину 31 августа

Утром 31 октября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Киевской области были слышны взрывы. В ОВА сообщили о работе сил ПВО.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко заявил о взрывах в Киеве. По его словам, в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть города обесточена.

По словам Кличко, россияне повредили в Киеве энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир в столице.

Кроме того, ДТЭК Киевские электросети известили, что произойдут экстренные отключения света. Отмечается, что ранее составленные ранее графики аварийных отключений пока неактуальны.

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