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Ракетный удар по гостинице в Кривом Роге: количество погибших выросло до двух человек (видео)

Ракетный удар по гостинице в Кривом Роге: количество погибших выросло до двух человек (видео)

В Кривом Роге продолжается разбор завалов

На месте продолжаются работы по разбору завалов.

Числопогибших в результате вражеской атаки на Кривой Рог возросло до двух человек.

Об этом сообщил глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

Он заявил, что еще шесть человек обратились за психологической помощью, с ними детей.

В результате ракетного удара повреждены дома, магазины, общепит и автотранспорт.

На месте продолжаются работы по разбору завалов.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому году вечером, 26 августа.

Кроме того, мы также информировали, что в Днепре во время ракетного удара погиб мужчина, который в последний момент решил проверить воду в сети.

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