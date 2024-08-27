Ракетный удар по гостинице в Кривом Роге: количество погибших выросло до двух человек (видео)

На месте продолжаются работы по разбору завалов.
Числопогибших в результате вражеской атаки на Кривой Рог возросло до двух человек.
Об этом сообщил глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко.
Он заявил, что еще шесть человек обратились за психологической помощью, с ними детей.
В результате ракетного удара повреждены дома, магазины, общепит и автотранспорт.
На месте продолжаются работы по разбору завалов.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому году вечером, 26 августа.
Кроме того, мы также информировали, что в Днепре во время ракетного удара погиб мужчина, который в последний момент решил проверить воду в сети.
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