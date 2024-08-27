Ракетный удар по гостинице в Кривом Роге: одна женщина погибла, под завалами люди

Несколько человек получили ранения, они направлены в больницу.

В результате ракетного удара по гостинице в Кривом Роге одна женщина погибла.

Об этом сообщил глава города Александр Вилкул.

Он заявил, что захватчики нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры.

"Четыре человека ранены, они уже в больнице. Под завалами возможно находится еще пять человек", — сообщил Вилкул.

Он добавил, что спасательная операция продолжается. Работают все экстренные, коммунальные и медицинские службы.

Напомним, ранее сообщалось, что агентство Reuters подтвердило гибель своего сотрудника во время удара по Краматорску.

Кроме того, мы также информировали, что в Днепре во время ракетного удара погиб мужчина, который в последний момент решил проверить воду в сети.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.