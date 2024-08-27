Ракетный удар по гостинице в Кривом Роге: одна женщина погибла, под завалами люди

Несколько человек получили ранения, они направлены в больницу.
В результате ракетного удара по гостинице в Кривом Роге одна женщина погибла.
Об этом сообщил глава города Александр Вилкул.
Он заявил, что захватчики нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры.
"Четыре человека ранены, они уже в больнице. Под завалами возможно находится еще пять человек", — сообщил Вилкул.
Он добавил, что спасательная операция продолжается. Работают все экстренные, коммунальные и медицинские службы.
Напомним, ранее сообщалось, что агентство Reuters подтвердило гибель своего сотрудника во время удара по Краматорску.
Кроме того, мы также информировали, что в Днепре во время ракетного удара погиб мужчина, который в последний момент решил проверить воду в сети.
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