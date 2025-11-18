- Дата публикации
Ракетный удар по Харьковщине: среди пострадавших - 16-летний парень
В результате российского ракетного удара по городу Берестин ранены девять человек, среди них несовершеннолетний.
Российские войска нанесли ракетные удары по городу Берестин. По предварительной информации, пострадали девять гражданских лиц. Среди травмированных – 16-летний парень.
Об этом сообщил руководитель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов .
На месте работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, медики и другие службы оперативного реагирования. Спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки, информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.
