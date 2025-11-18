Ракетный удар по Харьковщине: среди пострадавших - 16-летний парень

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Российские войска нанесли ракетные удары по городу Берестин. По предварительной информации, пострадали девять гражданских лиц. Среди травмированных – 16-летний парень.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов .

На месте работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, медики и другие службы оперативного реагирования. Спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки, информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.

Реклама

Напомним, что атака дронами вызвала пожары в Днепре и районе .