Ракетный удар по Харьковщине: у более полумиллиона жителей нет электричества

Со светом уже более 90% потребителей.

В Харькове до сих пор без электроэнергии остаются 470 тыс. потребителей. Кроме того, нет электричества у 50 тыс. жителей области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в области продолжаются работы по возобновлению электроснабжения после ракетного удара 9 марта. В областном центре заживлена вся критическая инфраструктура. Также удалось вернуть свет части потребителей.

"Восстановительные работы продолжаются. Без электроэнергии остаются 470 тысяч потребителей в Харькове и 50 тыс. в области. Энергетики делают все возможное, чтобы заживить всех потребителей как можно быстрее", — пишет Синегубов.

Со светом уже более 90% потребителей Харьковской области. Впрочем, электроэнергия отсутствует у жителей Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской общин.

Враг нанес около 15 ударов по Харьковщине и области. Под прицелом окупантов снова находились объекты критической инфраструктуры. Также произошло попадание в частный жилой дом.

Напомним, весь Харьков и часть Харьковской области остались без света, отопления и воды в результате российской массированной ракетной атаки. Метро и наземный электротранспорт перестали курсировать.

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